Василий Иконников в третий раз избран сенатором Российской Федерации от Орловской области

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Сенатором Российской Федерации от Орловской области вновь избран Василий Иконников. Его кандидатура была одобрена на втором заседании Орловского областного Совета народных депутатов. Об этом рассказали в руководстве региона.

- Кандидатура Василия Иконникова была поддержана единогласно. Он избирается сенатором уже в третий раз, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Также в этот день первым заместителем председателя Облсовета был избран Михаил Вдовин, занимающий эту должность с 2011 года.