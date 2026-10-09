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НовостиПолитика9 октября 2026 12:03

Василий Иконников в третий раз избран сенатором Российской Федерации от Орловской области

Совет народных депутатов единогласно поддержал кандидатуру парламентария
Марина МАКОВЛЕВА
Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Сенатором Российской Федерации от Орловской области вновь избран Василий Иконников. Его кандидатура была одобрена на втором заседании Орловского областного Совета народных депутатов. Об этом рассказали в руководстве региона.

- Кандидатура Василия Иконникова была поддержана единогласно. Он избирается сенатором уже в третий раз, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Также в этот день первым заместителем председателя Облсовета был избран Михаил Вдовин, занимающий эту должность с 2011 года.