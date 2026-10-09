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НовостиПроисшествия9 октября 2026 10:04

88-летняя пенсионерка пострадала при столкновении иномарки и ГАЗели в Орловской области

Авария произошла на трассе Глазуновка - Степная
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области 88-летняя женщина пострадала в ДТП с участием иномарки и ГАЗели. Авария зафиксирована днем 8 октября на трассе Глазуновка - Степная.

68-летний водитель автомобиля «RENAULN SANDERO» ехал со стороны поселка Глазуновка в направлении деревни Степная. Пытаясь совершить маневр обгона, он врезался в автомобиль ГАЗ 33021 под управлением 60-летнего мужчины, который начал поворачивать налево.

- В результате ДТП пассажир 1938 года рождения была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, госпитализирована, - сообщают в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.