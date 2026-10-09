В Орловской области завершается ремонт 7 километров дороги Ливны - Навесное

Фото правительства Орловской области

В Орловской области завершается ремонт дороги Ливны - Навесное в Ливенском районе протяженностью более 7 км. Об этом сообщает правительство региона.

Дорожники уложили покрытие, смонтировали две новые водопропускные трубы, привели в порядок примыкания и пересечения, провели укрепление обочин.

- Особое внимание уделили комфорту пассажиров: обновлены два остановочных павильона и территория рядом с ними, - прокомментировали в пресс-службе правительства Орловской области.

В настоящее время на асфальт наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки и сигнальные столбики.