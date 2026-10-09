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НовостиПроисшествия9 октября 2026 8:00

Под Орлом 22-летний парень на иномарке снес ограждение, светофор и столб

Водитель оказался в больнице
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловском округе иномарка протаранила забор, светофор и столб. ДТП произошло вечером 8 октября на Болховском шоссе в деревне Жилина.

22-летний молодой человек на автомобиле «Инфинити М-37» ехал со стороны улицы Раздольная в направлении улицы Игнатова. В районе дома №18 он врезался в металлическое дорожное ограждение, наехал на светофор, а затем - на световую опору.

- В результате ДТП водитель транспортного средства «Инфинити М-37» доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, госпитализирован, - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.