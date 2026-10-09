В Орле пожарные вывели из горящего дома 12 человек

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли из горящей квартиры женщину. Возгорание произошло днем 8 октября на втором этаже многоквартирного дома на площади Поликарпова.

В помещении от огня пострадали вещи и мебель, самой хозяйке помогли выбраться огнеборцы.

- Из горящей квартиры спасена женщина, которую госпитализировали в областную больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кроме того, звенья газодымозащитников вызволили из соседних квартир еще пятерых жителей, среди которых двое детей. Шесть человек были эвакуированы.

Уточняется, что на месте пожара работали 14 сотрудников МЧС России на пяти единицах спецтехники.