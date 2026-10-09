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НовостиПроисшествия9 октября 2026 6:00

В Орловской области будут судить 16-летнего участника террористической организации

Молодой человек призывал интернет-пользователей помочь ему в организации преступления
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Житель Свердловского района обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

С декабря 2025 по май 2026 года обвиняемый, являющийся приверженцем экстремистских взглядов, активно участвовал в деятельности международного молодежного движения, запрещенного в России и признанного террористической организацией.

- Подросток в переписке в одном из популярных мессенджеров призывал пользователей помочь ему в организации преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Молодой человек просил предоставить ему оружие. Кроме того, он сам приобрел тактический нож.

В мае 2026 года подростка задержали, по ходатайству следствия он был заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.