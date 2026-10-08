Орловца, усовершенствовавшего свою пневматическую винтовку, отправили на обязательные работы

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Верховским районным судом вынесен приговор 36-летнему мужчине. Местного жителя признали виновным в незаконном изготовлении пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

В апреле 2026 года подсудимый у себя в гараже, используя подручные средства, незаконно внес изменения в конструкцию своей пневматической винтовки. При этом он увеличил ее поражающую силу.

- Виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура Верховского района.

Пневматическая винтовка передана Управлению Росгвардии региона. Оборудование, которое использовал орловец, также конфисковано.