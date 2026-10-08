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НовостиПроисшествия8 октября 2026 14:00

Орловец хранил дома более килограмма конопли

Мужчина признался, что культивировал растения для собственных нужд
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

В Орловском округе полицейские получили информацию о том, что местный житель хранит у себя в доме наркотики. Данная информация подтвердилась.

- В ходе осмотра участка, прилегающего к частному дому, на огороде в теплице полицейские обнаружили сушившееся растение, предположительно наркосодержащее, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Экспертиза подтвердила, что орловец хранил более 1 килограмма измельченной конопли. Мужчина признался, что выращивал ее для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.