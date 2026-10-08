В Орловской области назначены исполняющие обязанности глав шести муниципалитетов

Фото правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на совещании представил новых исполняющих обязанности глав муниципалитетов. Об этом рассказали в правительстве региона.

Так, Краснозоренский район возглавил Сергей Дьячков, сменивший на этом посту Ивана Пряжникова. Руководить Троснянским районом вместо Артема Левковского будет Татьяна Базукина. И.о. главы Свердловского района назначен Сергей Гостев, сменивший Виктора Рожкова. Знаменский район возглавил Юрий Чадаев (сменил Сергея Семочкина), Урицкий район - Наталья Артамонова (сменила Николая Тураева). В Мценске будет руководить Денис Леонов, сменивший Андрея Беляева.

Уточняется, что на следующем этапе местные депутаты путем голосования изберут глав муниципалитетов из представленного списка.

Кроме того, кадровые изменения произошли в региональном правительстве.

- С 19 октября Департамент промышленности и торговли Орловской области возглавит Сергей Антонцев, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Отметим, что ранее Сергей Юрьевич возглавлял Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.