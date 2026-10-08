В Орле восстановлены маршруты трамваев №1, №3 и №4

В Орле полностью восстановили движение трамваев маршрутов №1, №3 и №4. Об этом сообщает администрация областного центра.

8 октября транспорт вышел на линию и курсирует по расписанию.

- Сегодня трамваи вновь работают по привычным маршрутам: №1 - «ТМК «Гринн» - Железнодорожный вокзал»;№3 - «Улица Пушкина - завод «Химмаш»; №4 - «Железнодорожный вокзал - школа №35», - отметили в администрации города Орла.

Напомним, движение трамваев было ограничено из-за поврежденных кабелей контактной сети в Заводском и Железнодорожном районах города.