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НовостиОбщество8 октября 2026 12:00

В Орле восстановлены маршруты трамваев №1, №3 и №4

Транспорт курсирует по привычному расписанию с 8 октября
Марина МАКОВЛЕВА

В Орле полностью восстановили движение трамваев маршрутов №1, №3 и №4. Об этом сообщает администрация областного центра.

8 октября транспорт вышел на линию и курсирует по расписанию.

- Сегодня трамваи вновь работают по привычным маршрутам: №1 - «ТМК «Гринн» - Железнодорожный вокзал»;№3 - «Улица Пушкина - завод «Химмаш»; №4 - «Железнодорожный вокзал - школа №35», - отметили в администрации города Орла.

Напомним, движение трамваев было ограничено из-за поврежденных кабелей контактной сети в Заводском и Железнодорожном районах города.