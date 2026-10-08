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НовостиПроисшествия8 октября 2026 11:00

В Орловской области будут судить 20-летнего курьера телефонных мошенников

Молодого человека задержали, когда он явился к женщине за деньгами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Свердловского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего молодого человека. Житель Ростовской области обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, чтобы похищать деньги доверчивых граждан.

В июле 2026 года сообщники убедили жительницу Орловской области снять с банковского счета 1,2 млн рублей якобы для проведения экспертизы.

- Обвиняемый, выступая в качестве «курьера», прибыл к потерпевшей для получения денежных средств, - рассказали в прокуратуре Свердловского района.

Парень был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Свердловский районный суд.