В Орловской области будут судить 20-летнего курьера телефонных мошенников

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Свердловского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего молодого человека. Житель Ростовской области обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, чтобы похищать деньги доверчивых граждан.

В июле 2026 года сообщники убедили жительницу Орловской области снять с банковского счета 1,2 млн рублей якобы для проведения экспертизы.

- Обвиняемый, выступая в качестве «курьера», прибыл к потерпевшей для получения денежных средств, - рассказали в прокуратуре Свердловского района.

Парень был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Свердловский районный суд.