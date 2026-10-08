Орловец, устроивший смертельную аварию и скрывшийся с места ДТП, отправится в колонию-поселение

Фото пресс-службы Орловского районного суда

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, ставшего виновником смертельной аварии и оставившего место ДТП.

По данным пресс-службы Орловского районного суда, водитель ехал со скоростью не менее 90 км/ч. Он врезался в двигавшийся впереди попутный автомобиль, который в результате сбил пешехода.

После этого виновник аварии не принял мер для оказания первой помощи пострадавшей, а поскорее скрылся с места ДТП, оставив потерпевшую без помощи в опасном для жизни состоянии.

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеходу по преступной небрежности водителя К. причинены телесные повреждения, повлекшие смерть, - прокомментировали в пресс-службе Орловского районного суда.

Подсудимый не признал вину. Он получил 6 лет колонии-поселения и лишен прав на 2 года 10 месяцев.