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НовостиПроисшествия8 октября 2026 9:00

Орловец, устроивший смертельную аварию и скрывшийся с места ДТП, отправится в колонию-поселение

Подсудимый так и не признал свою вину
Марина МАКОВЛЕВА
Фото пресс-службы Орловского районного суда

Фото пресс-службы Орловского районного суда

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, ставшего виновником смертельной аварии и оставившего место ДТП.

По данным пресс-службы Орловского районного суда, водитель ехал со скоростью не менее 90 км/ч. Он врезался в двигавшийся впереди попутный автомобиль, который в результате сбил пешехода.

После этого виновник аварии не принял мер для оказания первой помощи пострадавшей, а поскорее скрылся с места ДТП, оставив потерпевшую без помощи в опасном для жизни состоянии.

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеходу по преступной небрежности водителя К. причинены телесные повреждения, повлекшие смерть, - прокомментировали в пресс-службе Орловского районного суда.

Подсудимый не признал вину. Он получил 6 лет колонии-поселения и лишен прав на 2 года 10 месяцев.