Почти 2 млн рублей заплатит орловец, незаконно спиливший несколько дубов и берез

Фото пресс-службы Орловского областного суда

Орловский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений. Ранее Новосильский районный суд признал его виновным.

- Подсудимый Н. в октябре 2025 года в лесном массиве урочища «Булычев» при помощи бензопилы незаконно спилил несколько дубов и берез, - рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.

Деревья он перевез на автомобиле к своему дому и распорядился ими в личных целях. Ущерб, причиненный КУ ОО «Новосильское лесничество» составил более 470 тысяч рублей.

Подсудимый не признал вину.

Суд первой инстанции оштрафовал его на 1,5 млн рублей и взыскал в муниципальный бюджет компенсацию причиненного ущерба.

Осужденный обжаловал приговор и просил его оправдать. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.