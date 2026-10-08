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НовостиПроисшествия8 октября 2026 7:00

В Мценске пожарные остановили огонь на подступах к жилому дому

Пожар произошел в пристроенном к зданию гараже
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 7 октября в Мценске загорелся гараж, пристроенный к жилому дому. Когда на место прибыли пожарные, в строении в переулке Заводском обрушилась крыша, существовала угроза распространения огня на жилой дом. В ходе тушения пожара огнеборцы эвакуировали 30 баллонов с фреоном, находившиеся в гараже.

- В результате пожара гараж выгорел изнутри, закопчена веранда дома, сотрудники МЧС России не дали огню распространиться. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Уточняется, что на месте пожара работали шесть сотрудников МЧС России на двух единицах спецтехники.

Причину возгорания устанавливают эксперты.