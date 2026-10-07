Фото правительства Орловской области

Доярка из Орловской области удостоена государственной награды. На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2026» Наталье Киселевой вручили медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Сотрудницу АО «Племенной завод Сергиевский» отметили за многолетние высокие производственные показатели, бережное отношение к животным и передачу опыта молодежи.

- Ее добросовестный труд вносит значимый вклад в развитие молочного животноводства Орловской области и укрепление сырьевой базы региона, - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Награду орловчанке вручил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.