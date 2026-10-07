Штат Орловской областной клинической больницы пополнился 26 молодыми специалистами

Фото Орловской областной клинической больницы

В Орловскую областную клиническую больницу пришли 26 молодых специалистов. Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

- К коллективу присоединились 11 молодых врачей, а также 15 специалистов со средним медицинским образованием, - отметили в пресс-службе регионального руководства.

Штат медицинского учреждения пополнился анестезиологами-реаниматологами, кардиологами, травматологами-ортопедами, рентгенологами, хирургами и специалистом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Также в больницу пришли новые лабораторные техники и медсестры.