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НовостиОбщество7 октября 2026 14:00

Штат Орловской областной клинической больницы пополнился 26 молодыми специалистами

В учреждение пришли новые врачи и медсестры
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Орловской областной клинической больницы

Фото Орловской областной клинической больницы

В Орловскую областную клиническую больницу пришли 26 молодых специалистов. Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

- К коллективу присоединились 11 молодых врачей, а также 15 специалистов со средним медицинским образованием, - отметили в пресс-службе регионального руководства.

Штат медицинского учреждения пополнился анестезиологами-реаниматологами, кардиологами, травматологами-ортопедами, рентгенологами, хирургами и специалистом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Также в больницу пришли новые лабораторные техники и медсестры.