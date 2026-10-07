Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 октября 2026 13:00

Жительница Орловской области согласилась помочь знакомому и лишилась 28 тысяч рублей

Молодой человек получил доступ к счету девушки и совершал покупки на ее деньги
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Кромском районе раскрыта кража денег с банковского счета местной жительницы. Девушка обратилась в полицию, рассказав о пропаже 28 тысяч рублей. Потерпевшая не теряла и не передавала посторонним свою карту, однако у нее списывали деньги за покупки, которых она не совершала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, к краже причастен 23-летний молодой человек. Знакомый родственника потерпевшей попросил девушку перевести немного денег, но та не могла сделать это достаточно быстро. Парень предупредил, что они с другом установят на телефон банковское приложение, привязанное к ее счету и сами спишут нужную сумму. Девушка согласилась и продиктовала коды, а парни перевели себе несколько сотен рублей.

После этого подозреваемый не стал удалять приложение со своего телефона и имел доступ к чужому счету.

- Через некоторое время он стал оплачивать деньгами потерпевшей свои покупки, снимать со счета наличные, - рассказали в пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.