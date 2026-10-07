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НовостиПроисшествия7 октября 2026 12:01

Орловца, облившего бензином и поджегшего своего недруга, будут судить за убийство с особой жестокостью

Застолье в лесу закончилось гибелью мужчины
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Глазуновского района. Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

Как рассказали в ведомстве, вечером 18 мая 2026 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в лесном массиве неподалеку от поселка Веселый Глазуновского района. Друзьями собутыльники не были, между ними был длительный конфликт, который в этот день завершился трагедией.

Орловца будут судить за убийство с особой жестокостью. Видео СУ СК РФ по Орловской области

- Обвиняемый на почве личной неприязни проявил особую жестокость, облил потерпевшего бензином, после чего инициировал возгорание пламени, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Собранные следователями доказательства позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.