Орловца, облившего бензином и поджегшего своего недруга, будут судить за убийство с особой жестокостью

Следственные органы СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Глазуновского района. Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
Как рассказали в ведомстве, вечером 18 мая 2026 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в лесном массиве неподалеку от поселка Веселый Глазуновского района. Друзьями собутыльники не были, между ними был длительный конфликт, который в этот день завершился трагедией.
- Обвиняемый на почве личной неприязни проявил особую жестокость, облил потерпевшего бензином, после чего инициировал возгорание пламени, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
Собранные следователями доказательства позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.