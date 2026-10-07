Орловца, облившего бензином и поджегшего своего недруга, будут судить за убийство с особой жестокостью

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Глазуновского района. Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

Как рассказали в ведомстве, вечером 18 мая 2026 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в лесном массиве неподалеку от поселка Веселый Глазуновского района. Друзьями собутыльники не были, между ними был длительный конфликт, который в этот день завершился трагедией.

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- Обвиняемый на почве личной неприязни проявил особую жестокость, облил потерпевшего бензином, после чего инициировал возгорание пламени, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Собранные следователями доказательства позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.