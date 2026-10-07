В Орле восстановлено движение трамвая №3

Фото администрации города Орла

7 октября в Железнодорожном районе Орла на обычный маршрут выходит трамвай №3. Об этом рассказали в администрации города.

Уточняется, что трамвай начнет курсировать по привычному маршруту «улица Пушкина - завод «Химмаш» с 14.00.

- Восстановить движение трамвая №4 планируется уже завтра, - отметили в пресс-службе администрации города Орла.

Напомним, движение трамваев в Железнодорожном районе областного центра было приостановлено из-за обрыва контактного провода. На данный момент необходимые ремонтные работы проведены.