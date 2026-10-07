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НовостиПроисшествия7 октября 2026 10:02

В Орловской области мужчина осужден за незаконное хранение боеприпасов

Москвич нелегально купил более 130 патронов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Кромским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Его признали виновным в незаконных приобретении, хранении и перевозке боеприпасов.

В апреле 2026 года подсудимый незаконно приобрел, а затем хранил и перевозил на своей машине более 130 единиц патронов, изготовленных промышленным способом.

- Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, - рассказали в прокуратуре Кромского района.

Боеприпасы изъяты из незаконного оборота. Машина осужденного, использовавшаяся для незаконной перевозки боеприпасов, конфискована в доход государства.