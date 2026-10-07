В Орловской области мужчина осужден за незаконное хранение боеприпасов

Фото из архива КП

Кромским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Его признали виновным в незаконных приобретении, хранении и перевозке боеприпасов.

В апреле 2026 года подсудимый незаконно приобрел, а затем хранил и перевозил на своей машине более 130 единиц патронов, изготовленных промышленным способом.

- Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, - рассказали в прокуратуре Кромского района.

Боеприпасы изъяты из незаконного оборота. Машина осужденного, использовавшаяся для незаконной перевозки боеприпасов, конфискована в доход государства.