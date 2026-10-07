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НовостиПроисшествия7 октября 2026 9:00

Жительница Орла впустила к себе незнакомку и лишилась телефона, банковской карты и музыкальной колонки

Суд приговорил гостью к штрафу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Орловского районного суда

Фото Орловского районного суда

Орловский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в краже вещей новой знакомой.

Подсудимая распивала спиртные напитки в кафе областного центра с девушкой, которую ранее не знала. Новая знакомая предложила ей пойти в гости к ее подруге. В гостях орловчанки продолжили выпивать.

Подсудимая заметила на кухонном столе мобильный телефон с банковской картой, а на подоконнике - акустическую колонку и решила забрать их себе.

- Отлучившись на некоторое время, и оставив гостью одну на кухне, собственница квартиры лишилась своих вещей, - рассказали в пресс-службе Орловского районного суда.

Впоследствии подсудимая отдала вещи прибывшим к ней домой полицейским.

Женщина признала вину. Ей предстоит заплатить 50 тысяч рублей штрафа.