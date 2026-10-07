В Должанском районе построили объездную дорогу перед капитальным ремонтом на участке Долгое - Рогатик

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области продолжается капитальный ремонт участка дороги Долгое - Рогатик в Должанском районе. О ходе работ рассказали в правительстве региона.

В настоящее время подрядчик завершил устройство временной объездной дороги: здесь уложен асфальт, обочины укреплены щебнем, установлено барьерное ограждение. Объездной путь открыт для движения транспорта.

Также подрядчик демонтировал покрытие на основном участке дороги. После этого планируется провести ремонт водопропускной трубы. Основные работы на объекте будут проводиться в 2027 году.

- Дальнейший этап включает устройство подстилающего песчаного слоя, двух слоев щебеночного основания и двух слоев дорожной одежды, - рассказали в правительстве Орловской области.

Рабочие установят новые дорожные знаки и ограждения, нанесут дорожную разметку термопластиком. После завершения работ временная объездная дорога будет демонтирована.

По контракту завершить работы планируется в 2027 году.