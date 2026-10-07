Орловец, угнавший и разбивший машину друга, выслушал приговор

Фото из архива КП

Орловский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в угоне.

7 июля 2026 года мужчина выпивал с друзьями у себя дома в деревне Образцово Орловского округа. Когда приятель отправился спать, подсудимый решил воспользоваться его автомобилем, чтобы съездить за сигаретами. Он взял из кармана гостя ключи от его машины «Lada Priora» и попытался выехать с территории стоянки на Бульваре Героев деревни Образцово, но попал в аварию.

- Допустив столкновение с другими припаркованными автомобилями, съехал с дороги в кювет, и только после совершенного им дорожно-транспортного происшествия остановился, - прокомментировали в пресс-службе Орловского районного суда.

Мужчина признал вину. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.