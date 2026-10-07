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НовостиПроисшествия7 октября 2026 7:00

Орловец, угнавший и разбивший машину друга, выслушал приговор

Мужчина тайком позаимствовал ключи от авто, чтобы съездить за сигаретами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Орловский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в угоне.

7 июля 2026 года мужчина выпивал с друзьями у себя дома в деревне Образцово Орловского округа. Когда приятель отправился спать, подсудимый решил воспользоваться его автомобилем, чтобы съездить за сигаретами. Он взял из кармана гостя ключи от его машины «Lada Priora» и попытался выехать с территории стоянки на Бульваре Героев деревни Образцово, но попал в аварию.

- Допустив столкновение с другими припаркованными автомобилями, съехал с дороги в кювет, и только после совершенного им дорожно-транспортного происшествия остановился, - прокомментировали в пресс-службе Орловского районного суда.

Мужчина признал вину. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.