Сотрудницу орловского вуза будут судить за получение взяток

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СУ СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры педагогики университета. Женщина обвиняется в получении взяток.

- Обвиняемая летом и осенью 2023 года получила от пятерых студентов университета взятки в общем размере 117 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Деньги женщина получала за выполнение выпускных квалификационных работ и выставление положительных оценок на зачетах и экзаменах.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. В настоящее время материалы направлены в суд.