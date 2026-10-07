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НовостиПроисшествия7 октября 2026 6:02

Сотрудницу орловского вуза будут судить за получение взяток

Женщина за деньги помогала студентам сдавать экзамены и писать квалификационные работы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СУ СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры педагогики университета. Женщина обвиняется в получении взяток.

- Обвиняемая летом и осенью 2023 года получила от пятерых студентов университета взятки в общем размере 117 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Деньги женщина получала за выполнение выпускных квалификационных работ и выставление положительных оценок на зачетах и экзаменах.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. В настоящее время материалы направлены в суд.