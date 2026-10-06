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НовостиПолитика6 октября 2026 15:02

В правительстве Орловской области разоблачили фейковое распоряжение губернатора

В региональном руководстве заверили, что поддельный документ призван вызвать панику среди населения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

В интернете появилось поддельное распоряжение губернатора Орловской области о необходимости обеспечить круглосуточный доступ на крыши и чердаки зданий. Фейк опровергли в правительстве региона.

Документ ссылается на обращение командования добровольческого отряда «БАРС-Орел» и якобы предписывает обеспечить круглосуточный доступ на крыши, чердаки, технические этажи и площадки жилых домов и прочих зданий для действий при воздушных угрозах.

- Опубликованный документ является поддельным и призван вызвать панику и чувство незащищенности у населения, - подчеркнули в пресс-службе правительства Орловской области.