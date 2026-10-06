Судебные приставы выдворили из Орловской области 149 нелегальных мигрантов

Фото УФССП России по Орловской области

В 2026 году орловские судебные приставы выдворили из страны 149 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Среди нелегалов - граждане Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки, нарушившие правила въезда и режима пребывания в РФ, а также незаконно осуществлявшие в регионе трудовую деятельность.

Нарушителей препроводили до места прохождения государственной границы и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ.

- Всем 149 иностранным гражданам запрещено пересекать российскую границу в течение последующих пяти лет, - подчеркнули в пресс-служба УФССП России по Орловской области.