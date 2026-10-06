В Орловской области плановую проверку системы оповещения населения перенесли на 9 октября

Фото из архива КП

Проверка системы оповещения населения, намеченная на 7 октября, переносится. Об этом рассказали в правительстве региона.

По данным ведомства, включение сирен ожидается 9 октября с 10.30 до 12.00.

- Будут включены электросирены и блоки акустического оповещения, задействованы телеканалы и радиостанции, - напомнили в пресс-службе правительства Орловской области

Проверка начнется с 10.40, когда в населенных пунктах запустят сирены и уличные громкоговорители. В 10.43 информация будет передаваться по телевидению и радио.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.