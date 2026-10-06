В Орле осудили мошенника, пытавшегося похитить у женщины 2,3 млн рублей

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Заводской районный суд Орла вынес приговор участнику организованной группы, который признан виновным в покушении на мошенничество.

По информации прокуратуры Орловской области, осужденный вступил в сговор с другими лицами, уголовное преследование в отношении которых выделено в отдельное производство, чтобы похищать средства граждан. Сообщники разместили в интернете объявление об оказании услуг по подбору и поставке автомобилей, но выполнять свои обязательства не собирались.

- Введенная в заблуждение местная жительница перевела на указанный мошенниками счет более 2,3 млн рублей по фиктивному договору, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Похитить деньги потерпевшей мужчине не удалось, так как при попытке снять их с банковского счета он был задержан сотрудниками полиции. Средства вернули потерпевшей.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и 700 тысячам рублей штрафа.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор районного суда в апелляционном порядке, но Орловский областной суд оставил наказание без изменения.