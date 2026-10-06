В Орле прокуратура вступилась за права местной жительницы, не получившей ежемесячную компенсацию

Фото из архива КП

В прокуратуру Заводского района Орла обратилась местная жительница, сообщившая о нарушении ее прав. Женщина является ветераном труда и, в соответствии с региональным законодательством, получает меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг.

- Областным центром социальной защиты населения было принято решение об удержании денежных средств, как излишне выплаченных в связи с переменой места жительства, - отметили в прокуратуре Заводского района города Орла.

Данный факт является нарушением, поэтому прокуратура направила в суд иск, требуя признать решение учреждения соцзащиты незаконным.

Советским районным судом Орла исковые требования были удовлетворены. Прокуратура проконтролирует восстановление прав заявительницы.