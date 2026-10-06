У жителя Орловской области изъяли 319 граммов марихуаны и почти килограмм конопли

Фото УМВД России по Орловской области

В Мценском районе полицейские обнаружили на участке около дома местного жителя шесть очагов произрастания наркосодержащих растений. 36 кустов были изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

Кроме того, в хозяйственной постройке мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения в трехлитровой банке и жестяных емкостях из-под продуктов. В другом помещении сушились части растения.

- Согласно исследованию, проведенному химиками-экспертами ЭКЦ регионального УМВД, мужчина хранил марихуану общим весом 319 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Также установлено, что изъятые растения являются коноплей весом 992 грамма.

Возбуждены уголовные дела о незаконных культивировании и хранении наркосодержащих растений. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.