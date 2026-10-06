Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 октября 2026 9:01

В Орловской области обнаружили мину, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне вечером в ГУ МЧС России по Орловской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов. В Новосильском районе были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

На место выдвинулись группа спецработ Аварийно-спасательной службы Орловской области, а также сотрудники полиции.

Специалисты изъяли минометную мину, 10 артиллерийских снарядов, 14 гранат и патроны. Все боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.

- В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения - 112», - напомнили в ГУ МЧС России по Орловской области.