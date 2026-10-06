В Орловской области обнаружили мину, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне вечером в ГУ МЧС России по Орловской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов. В Новосильском районе были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

На место выдвинулись группа спецработ Аварийно-спасательной службы Орловской области, а также сотрудники полиции.

Специалисты изъяли минометную мину, 10 артиллерийских снарядов, 14 гранат и патроны. Все боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.

- В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения - 112», - напомнили в ГУ МЧС России по Орловской области.