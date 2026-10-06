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НовостиПроисшествия6 октября 2026 8:04

В Мценске на дороге не смогли разъехаться две легковушки

Водители получили травмы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске два человека пострадали в ДТП на улице Кузьмина. Авария произошла утром 5 октября.

- Водитель 1987 года рождения управляла транспортным средством «Ваз-21121», двигалась по второстепенной дороге со стороны АЗС и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в районе дома №7 по улице Кузьмина города Мценск не уступила дорогу транспортному средству «Лада Гранта», - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.

В результате ДТП травмы получили 39-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем «Ваз-21121», и 70-летний водитель «Гранты».