В Мценске на дороге не смогли разъехаться две легковушки

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске два человека пострадали в ДТП на улице Кузьмина. Авария произошла утром 5 октября.

- Водитель 1987 года рождения управляла транспортным средством «Ваз-21121», двигалась по второстепенной дороге со стороны АЗС и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в районе дома №7 по улице Кузьмина города Мценск не уступила дорогу транспортному средству «Лада Гранта», - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.

В результате ДТП травмы получили 39-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем «Ваз-21121», и 70-летний водитель «Гранты».