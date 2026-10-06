В Орловском округе организован автобусный маршрут, связывающий Знаменку и завод «Дормаш»

Фото из архива КП

В Орловском округе организован автобусный маршрут для повышения транспортной доступности жителей поселка Знаменка. Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

Автобус №353 «пгт. Знаменка (ул. Березовая) - Завод «Дормаш»ежедневно осуществляет 12 оборотных рейсов. Первый рейс от улицы Березовой отправляется в 5.55, последний - в 19.50. Отправление первого рейса от Завода «Дормаш» - в 5.30, последнего - в 19.25.

Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

- Невысокая протяженность маршрута позволяет избежать дублирования маршрутов городского транспорта, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.