В Орловской области минувшим летом был организован отдых для почти 85 тысяч детей

Прошедшим летом в Орловской области летним отдыхом было охвачено 84 882 ребенка. Итоги оздоровительной кампании обсудили на совещании в правительстве региона.

По данным руководителя Департамента образования Орловской области Татьяны Патовой, летом 2026 года в регионе работали 262 оздоровительных учреждения.

Юные орловцы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, одаренные дети и дети - члены молодежных объединений смогли получить бесплатные путевки.

- В частности, 136 детям участников СВО компенсирована стоимость путевок на общую сумму 5,1 млн рублей, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.