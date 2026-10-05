В Орле строительная фирма задолжала работникам более 15 млн рублей

Фото из архива КП

Прокуратурой Железнодорожного района Орла выявлены нарушения трудового законодательства. Проверка показала, что 140 сотрудников организации, выполняющей строительно-монтажные работы, с мая по июль 2026 года не получали зарплату целиком.

- В полном объеме не выплачивалась заработная плата, что повлекло образование задолженности в общей сумме более 15,3 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Материалы проверки были направлены в следственный орган, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует погашение задолженности, ход и результаты расследования уголовного дела.