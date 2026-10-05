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НовостиПроисшествия5 октября 2026 13:00

В Орле строительная фирма задолжала работникам более 15 млн рублей

Сотрудники не получали зарплату в полном объеме на протяжении трех месяцев
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Железнодорожного района Орла выявлены нарушения трудового законодательства. Проверка показала, что 140 сотрудников организации, выполняющей строительно-монтажные работы, с мая по июль 2026 года не получали зарплату целиком.

- В полном объеме не выплачивалась заработная плата, что повлекло образование задолженности в общей сумме более 15,3 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Материалы проверки были направлены в следственный орган, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует погашение задолженности, ход и результаты расследования уголовного дела.