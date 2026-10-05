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НовостиПроисшествия5 октября 2026 11:00

В Орловской области будут судить женщину, выманившую у пенсионера 90 тысяч рублей

Обвиняемая пообещала 87-летнему мужчине оказать юридическую помощь
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Ливенской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Местная жительница обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемая пообещала 87-летнему мужчине оказать ему юридические услуги и взяла деньги вперед.

- Обвиняемая получила в качестве оплаты за свою работу 90 тысяч рублей, фактически не намереваясь выполнять обещанное, - сообщает Ливенская межрайонная прокуратура.

Уголовное дело направлено в Ливенский районный суд.