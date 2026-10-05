В Орловской области мотоциклист выскочил на встречную полосу и врезался в КАМАЗ

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области мотоциклист протаранил КАМАЗ. ДТП произошло днем 4 октября на трассе Болхов - Орел - Витебск.

37-летний водитель мотоцикла Herley Davidson FLHTCU двигался со стороны Знаменского района в направлении Болхова. Он допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ 55102 с прицепом под управлением 46-летнего водителя.

- Водитель мотоцикла получил телесные повреждения доставлен в БСМП им Н.А. Семашко, госпитализирован, - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.