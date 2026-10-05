В Орловской области судебные приставы спасли жизнь потерявшему сознание мужчине

Фото УФССП России по Орловской области

Орловские судебные приставы спасли жизнь человеку. Мужчине стало плохо рядом со зданием регионального УФССП России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время своего дежурства лейтенант внутренней службы Виталий Гречун обнаружил неподалеку от здания неизвестного, находящегося без сознания, и вызвал скорую помощь.

- До прибытия медиков помощник дежурного Сергей Пальчак предпринял попытки оказать пострадавшему первую помощь, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Самостоятельно привести мужчину в сознание сотрудникам ведомства не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу им. Н.А. Семашко.

В реанимации мужчина пришел в себя, назвал свою фамилию, к нему были вызваны родственники. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.