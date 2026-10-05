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НовостиПроисшествия5 октября 2026 7:02

В гараже у жителя Орловской области обнаружили 26,6 грамма конопли

Мужчина сорвал дикорастущие растения для себя
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Житель Орловской области задержан с наркотиками. В гараже у жителя Ливенского района полицейские обнаружили несколько коробок различного размера и пакет с частями наркосодержащего растения.

- Химики-эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля общей массой 26,6 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Подозреваемый рассказал, что обнаружил дикорастущую коноплю на территории Ливенского района. Он решил сорвал и приговорить ее для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.