В гараже у жителя Орловской области обнаружили 26,6 грамма конопли

Фото УМВД России по Орловской области

Житель Орловской области задержан с наркотиками. В гараже у жителя Ливенского района полицейские обнаружили несколько коробок различного размера и пакет с частями наркосодержащего растения.

- Химики-эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля общей массой 26,6 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Подозреваемый рассказал, что обнаружил дикорастущую коноплю на территории Ливенского района. Он решил сорвал и приговорить ее для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.