По крайней мере один украинский беспилотник сбили над Орловской областью в ночь на 5 октября

Фото из архива КП

За прошедшую ночь над территорией Орловской области был ликвидирован по крайней мере один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

- Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов, - уточнили в ведомстве.