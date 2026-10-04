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НовостиОбщество4 октября 2026 13:57

В Орловской области отметили День гражданской обороны

Орловским спасателям вручили грамоты за высокие показатели
Елена Зябкина
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В главном управлении МЧС России по Орловской области прошло торжественное собрание, посвященное 94-й годовщине гражданской обороны, сообщили в пресс-службе ведомства. Начальник управления Александр Новиков подчеркнул значимость системы в обеспечении безопасности страны и напомнил, что государственная организация защиты населения берет начало в 1932 году.

Он отметил, что сегодня гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности. Система обеспечения комплексной безопасности региона динамично развивается, создана современная нормативная база, проведено техническое переоснащение пожарных и спасателей.

Неуклонно сокращается количество пожаров и погибших при них людей, активно создаются подразделения добровольной пожарной охраны. В наши дни гражданская оборона решает задачи по предотвращению последствий крупных пожаров, техногенных и природных катастроф, а также ведет профилактическую работу с населением.

В рамках мероприятия личный состав управления, департамента региональной безопасности и отряда аварийно-спасательной службы, достигший высоких показателей, наградили грамотами.