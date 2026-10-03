В Орле чествовали лучших педагогов года

Фото: администрация Орла

В преддверии Дня учителя в Орле чествовали педагогов, сообщили в администрации города. Торжественное мероприятие прошло в гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера. Праздничная программа началась с театрального пролога «Мир на земле», музыкальные и хореографические номера подарили воспитанники театральной студии городского центра культуры.

Особое место заняло чествование ветеранов педагогического труда. Самые юные ученики гимназии вручили им цветы, а сами ветераны поделились словами напутствия. Прозвучало приветствие молодого специалиста школы № 51 Маргариты Брусовой. Теплые слова благодарности адресовали педагогам, отмеченным наградами Минпросвещения, губернатора, областного и городского Советов, а также профсоюза образования.

Начальник городского управления образования Анастасия Сергеева отметила, что труд учителя требует не только знаний и профессионализма, но и большого сердца. Отдельно чествовали 10 обладателей муниципальной премии, чьи успехи получили наивысшую оценку экспертной комиссии. Размер премии составляет 30 тысяч рублей.

Почетные грамоты лауреатам вручили заместитель мэра Орла Игорь Печерский и заслуженный учитель России Ирина Шульц. Праздник завершился выступлением детского хорового коллектива Центра детского творчества № 1.