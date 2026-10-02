В Орле тепло пришло почти в полтысячи многоэтажек

Фото: Елена Зябкина

В Орле стартовал второй день отопительного сезона, сообщили в администрации города. Тепло постепенно приходит не только в детские сады, школы и другие социальные объекты, но и в многоквартирные дома — уже отапливаются порядка 500 МКД. Специалисты запускают системы, а администрация координирует работу управляющих организаций и следит, чтобы сезон проходил без сбоев.

Нынешняя осень для жилищно-коммунальной сферы Орла особенная: с 1 сентября изменилась система жилищного контроля. Муниципальный надзор упразднен, полномочия переданы на региональный уровень. Вместо отдела муниципального жилищного контроля создан отдел по взаимодействию с управляющими организациями. Контрольные функции исчезли, но за пуском тепла специалисты продолжают следить пристально.

Одновременно перед городом стояла задача организовать обслуживание 72 многоквартирных домов, оставшихся без управляющих организаций. Их распределили между двумя крупными компаниями по территориальному принципу, чтобы эффективнее использовать аварийные бригады. Работы по подготовке к зиме финансируются из резервного фонда администрации и не становятся дополнительной платой для жителей.

Государственный жилищный надзор теперь осуществляется на региональном уровне, а в городе остался механизм взаимодействия с управляющими организациями. С началом отопительного сезона специалисты продолжают отслеживать ситуацию в домах и оперативно реагировать на вопросы. Для жителей результат должен выражаться в своевременно включенном отоплении и нормальной работе систем всю зиму.