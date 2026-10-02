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НовостиОбщество2 октября 2026 13:48

В Орловской области изъяли почти 200 граммов наркотика

Орловские полицейские задержали иностранца с особо крупной партией запрещенного вещества
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли распространение синтетического наркотика в Орловской области, сообщили в региональном УМВД России.

Оперативники установили, что 40-летний иностранец намеревался распространять запрещенное вещество. В его автомобиле под колесной аркой полицейские обнаружили два свертка. Экспертиза показала, что это метадон массой около 197 граммов, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело.

При обыске по месту жительства мужчины изъяли еще 13 свертков с метадоном общей массой 3,94 грамма и упаковочный материал. Возбуждено второе уголовное дело. По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.