Орловским ветеранам СВО предложили около 50 вакансий

Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Для ветеранов СВО и членов их семей провели очередную ярмарку трудоустройства, сообщили в кадровом центре «Работа России» Орловской области. Такие встречи организуют ежеквартально совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

В мероприятии участвовали девять организаций из сфер газоснабжения, энергетики, дорожного хозяйства и других отраслей. Соискателям предложили порядка 50 вакансий. 14 ветеранов СВО прошли экспресс-собеседования с работодателями, обсудили условия труда и перспективы роста.

Специалисты кадрового центра помогали подобрать варианты, составить резюме и рассказывали о бесплатном обучении по нацпроекту «Кадры». Каждый ветеран может рассчитывать на персональную помощь: карьерные консультанты учитывают опыт, здоровье и интересы соискателя, предлагая адресную поддержку для возвращения в профессию или старта в новой сфере.