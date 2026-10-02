В орловской поликлинике №2 пациентов избавили от очередей Фото: Елена Зябкина.

В поликлинике № 2 Орла запустили новую лабораторно-информационную систему, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Теперь пациент приходит по записи и не занимает очередь – в кабинет вызывают в строго назначенное время. Результат анализов автоматически попадает к врачу на компьютер.

Новшество ускорило процесс: через три процедурных кабинета в день проходит 200-250 человек, система справляется без сбоев. Бумажные бланки больше не выдаются. Если результат нужен для работы или госпитализации, об этом нужно сказать заранее.

Переходный период еще не завершен: кое-где бумажные направления пока остаются, но используются все меньше. Сейчас идет работа над тем, чтобы пациент мог видеть результаты анализов в личном кабинете.