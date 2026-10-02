В Орловской области обновили станцию Русский Брод

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В День компании железнодорожников на станции Русский Брод в Орловской области открыли новые общественные пространства, сообщили в Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД». Справа от здания вокзала появилась концертная площадка под открытым небом в виде амфитеатра.

В бывшей водонапорной башне оборудовали смотровую площадку, откуда открываются живописные виды. Там же начала работу фотовыставка «Год пассажира», посвященная истории магистрали и людям, отвечающим за безопасность и комфорт перевозок.

Ранее на станции провели масштабное обновление инфраструктуры: заменили входные группы, кровлю и оконные блоки вокзала, уложили новое напольное покрытие, установили современные системы отопления и вентиляции. В зале ожидания разместили лайтбоксы с историческими фотографиями, обновили платформу, установили павильон от непогоды, лавочки и энергоэффективное освещение. Для пассажиров благоустроили зеленую зону.