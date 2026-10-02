Орловских дошколят посвятили в кадеты-спасатели

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Военно-историческом музее Орла состоялось посвящение воспитанников детского сада № 1 в кадетский отряд «Орлята». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Малыши пообещали овладеть навыками безопасного поведения и стать достойными гражданами страны. Торжественная встреча прошла накануне Дня гражданской обороны.

Отряд стал членом общественной организации «Кадеты Орловщины». Подобные отряды действуют в детских садах № 41, 47, 77, 79 и 96 Орла, № 2 Болхова и № 18 Ливен. Почетными гостями стали сотрудники МЧС, молодежный совет управления и областная поисково-спасательная служба.

Церемония началась с клятвы кадета: 11 малышей пообещали быть патриотами, помогать товарищам и соблюдать правила безопасности. Гости надели на них оранжевые береты, вручили сертификаты и знамя отряда. Дети потренировались в надевании противогаза и эвакуации из задымленного помещения, а в финале вместе с родителями посетили экскурсию по музею.