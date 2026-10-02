Орловский педагог получил награду конкурса «Учитель года»

Фото: департамент образования Орловской области

В Москве состоялась торжественная церемония объявления призеров всероссийских профессиональных конкурсов Министерства просвещения, сообщили в правительстве региона. Были названы лучшие в пяти номинациях: «Директор года», «Воспитатель года», «Первый учитель», «Учитель года» и «Советник года».

Учитель музыки школы № 11 города Ливны Олег Батунов стал победителем в специальной номинации «Сила в людях» от генерального партнера конкурсов. Награда подчеркивает ценность командного духа, творческого подхода и лидерских качеств, которые помогают педагогам достигать выдающихся результатов.

Ранее Олег Батунов вошел в число 20 лучших педагогов страны по итогам заключительного этапа конкурса «Учитель года». Успех орловского учителя подтверждает высокий уровень подготовки педагогов региона.