В Орловской области ремонтируют 6,2 километра региональной дороги

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Кромском районе продолжается масштабный ремонт региональной автодороги «Глазуновка – Тросна – Богородское – Кромы», сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году дорожники сосредоточены на участке протяженностью 6,2 километра.

Выполнен демонтаж старого полотна в местах пучинообразований, уложен нижний слой щебеночного основания. Сейчас специалисты устраивают верхний слой и выравнивающий слой основания, что обеспечит ровность и устойчивость конструкции.

Предстоит уложить два слоя дорожной одежды, обустроить пересечения и примыкания, укрепить обочины щебнем. Также восстановят три остановочных пункта. По завершении работ установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку. Контроль за качеством ведется непрерывно. На время работ на участке установлены временные знаки.